الإدارة الذاتية تعطل الدوام في مؤسساتها بمناسبة عيد الجلاء

هذا وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تعميمًا يحمل الرقم (18)، بتعطيل الدوام بتاريخ الـ 17 من نيسان الجاري بمناسبة عيد الجلاء.

وقالت الرئاسة المشتركة في تعميمها:

"1- تُعَطل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت الواقع في 17/4/2021 باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.

2- يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

يشار أن الـ 17 من نيسان عام 1946 هو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية.

(س ر)

ANHA