الإدارة الذاتية تعطّل الدوام في مؤسساتها الأحد المقبل (1 أيار) بمناسبة عيد العمال العالمي

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تعميماً يحمل الرقم (9)، عطّلت فيه الدوام في دوائرها ومؤسساتها، في الأول من أيار، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وجاء في نص التعميم:

"بمناسبة عيد العمال العالمي

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، تعمم ما يلي:

1- تعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد المصادف في 1/5/2022 باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

2- يعمم لكل من يلزم بتنفيذه"

(س ر)