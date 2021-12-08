الإدارة الذاتية تعقد اجتماعها الدوري للمجالس التنفيذية في الأقاليم السبعة  

وفي بداية الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الذاتية بالرقة، وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، عن أبرز التطورات على الصعيد السياسي في سوريا والعالم والتهديدات الموجهة ضد المنطقة، بالإضافة إلى النشاط الدبلوماسي الذي يقوم به مجلس سوريا الديمقراطية من أجل الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة السورية ووضع حد للتدخلات الخارجية التي أطالت أمد الأزمة.

ومن ثم فُتح باب النقاش وعرض المقترحات لتعزيز دور مجلس سوريا الديمقراطية ومشاركته في الحوار السوري وتعزيز أرضيته السياسية في المفاوضات والنقاشات.

واقترحت الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، ليلى مصطفى، تفعيل دور الممثليات للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في دول العالم.

فيما بعد أُغلق الاجتماع أمام وسائل الإعلام، ومن المقرر أن تُناقش في الاجتماع، حسب ما جاء في جدول أعمال الجلسة، تقارير عن تحضيرات المجالس التنفيذية للمؤتمرات السنوية، وتشكيل لجان لمكافحة التهريب (المحروقات والطحين).

وتقرير مفصّل بالأرقام عن توزيع مادة مازوت التدفئة، والمساحات المزروعة للمحصول الشتوي وآلية ترخيصها، وكذلك الموازنة الاستثمارية وإنجازها لعام 2022.

ومن أعمال الجلسة أيضاً النقاش حول عمل المنظمات.

(أع/مـ)

ANHA