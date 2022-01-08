الإدارة الذاتية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قضايا خدمية ومعيشية في المنطقة

عقدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اجتماعاً طارئاً مع الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية ومسؤولين في التموين والمطاحن وشركات التطوير الزراعي في المنطقة لوضع خطة لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الخبز والسكر.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا الخدمية، منها تراجع جودة الخبز ومدى توفر مادة السكر في الأسواق، وكذلك موضوع المحروقات والزراعة والري.

وخرج المجتمعون بجملة مخرجات بهدف حل المشاكل الخدمية في المنطقة، منها تشكيل لجنة فنية دائمة لمراقبة المطاحن والأفران ومتابعة أعمالها ومطابقة الطحين للمواصفات.

بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة في المناطق مشتركة بين التموين والمطاحن والمحروقات وشركة نيروز ومتابعتها من قبل الإدارة التنفيذية في المناطق, لمراقبة الأسواق والمحروقات.

(أع/ك)

ANHA