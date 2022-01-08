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الإدارة الذاتية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قضايا خدمية ومعيشية في المنطقة

تشكيل خلية أزمة في الإدارة التنفيذية لمراقبة الأسواق والمحروقات, وتشكيل لجنة فنية لمراقبة عمل الأفران والمطاحن أهم مخرجات الاجتماع الطارئ في الإدارة الذاتية اليوم.
خبر 2022-01-08T17:53:00 الرقة

عقدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اجتماعاً طارئاً مع الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية ومسؤولين في التموين والمطاحن وشركات التطوير الزراعي في المنطقة لوضع خطة لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها الخبز والسكر.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا الخدمية، منها تراجع جودة الخبز ومدى توفر مادة السكر في الأسواق، وكذلك موضوع المحروقات والزراعة والري.

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وخرج المجتمعون بجملة مخرجات بهدف حل المشاكل الخدمية في المنطقة، منها تشكيل لجنة فنية دائمة لمراقبة المطاحن والأفران ومتابعة أعمالها ومطابقة الطحين للمواصفات.

بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة في المناطق مشتركة بين التموين والمطاحن والمحروقات وشركة نيروز ومتابعتها من قبل الإدارة التنفيذية في المناطق, لمراقبة الأسواق والمحروقات.

(أع/ك)

ANHA


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