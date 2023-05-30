الإدارة الذاتية تعلن حالة التأهب القصوى لحماية الموسم الزراعي

وعقدت لجنة الطوارئ التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة اجتماعاً اليوم، للبحث في آليات حماية المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد.

وعقب الاجتماع أصدرت لجنة الطوارئ تعميماً أعلنت فيه حالة التأهب القصوى اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص التعميم:

"بناء على اجتماع لجنة الطوارئ لحماية الموسم الزراعي لإقليم الجزيرة المنعقد بتاريخ 30/5/2023 ونظراً لبدء موسم الحصاد وزيادة مخاطر الحرائق للمحاصيل:

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة تعلن رفع حالة الاستنفار و التأهب إلى أعلى درجاتها بدءاً من اليوم الثلاثاء 30/5/2023 وحتى انتهاء موسم الحصاد وتبقى جميع لجان الطوارئ وجميع مؤسسات الإدارة بحالة التأهب القصوى لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق وكافة الأخطار .

كما نناشد جميع المزارعين وكافة أبناء شعبنا برفع حالة التأهب وحراسة وحماية مزروعاتهم حتى نتمكن معاً من إنهاء موسم الحصاد بدون خسائر".