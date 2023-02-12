الإدارة الذاتية تعلن فتح كافة المعابر أمام المساعدات للمناطق السورية المنكوبة

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، قراراً أعلنت فيه فتح كافة المعابر مع تقديم كافة التسهيلات لها.

وجاء في نصه:

"إلى الإدارة العامة للمعابر /معبر أم جلود- التايهة/

بناءً على اجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا المنعقد بتاريخ 8/2/2023 تمت الموافقة على فتح كافة معابر الإدارة الذاتية أمام قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مناطق الإدارة الذاتية إلى كافة المناطق السورية المنكوبة وكذلك أمام المبادرات الأهلية والمجتمع المدني في مناطق الإدارة الذاتية مع تقديم كافة التسهيلات لها حتى خروجها من معابر الإدارة الذاتية".

(س ر)