الإدارة الذاتية تعلن عطلة عيد الأضحى وتستثني لجان وهيئات الزراعة

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تعطيل الدوام في مؤسساتها بمناسبة عيد الأضحى، واستثنت منها هيئات ولجان الزراعة ومراكز استلام القمح، إلا يوماً واحداً فقط.
خبر 2023-06-25T16:01:00 مركز الأخبار

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، اليوم، تعميميْن، بمناسبة عيد الأضحى المصادف  28 حزيران الجاري، حملا الرقميْن (24) و (25).

جاء في نص التعميم ذو الرقم (24):

"1- تُعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 27/ 6/ 2023 ولغاية يوم السبت الواقع في 1/ 7/ 2023 ضمناً.

2- تستثنى من ذلك الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

3- يُعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

أما التعميم ذو الرقم (25) فنص على ما يلي:

"1- يُستثنى من التعميم رقم /24/ تاريخ 25/ 6/ 2023 هيئات ولجان الزراعة ومراكز استلام محصول القمح وذلك لتسهيل عمل الفلاحين وعدم تعرضهم للانتظار لفترات أطول.

2- تُعطّل هذه الجهات (هيئات الزراعة- لجان الزراعة- مراكز استلام القمح) بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليوم واحد فقط.

3- تُمدد ساعات العمل فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وتصبح نظام ورديات في الجهات (هيئات الزراعة – لجان الزراعة- مراكز استلام القمح).

4- يُعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(س ر)


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