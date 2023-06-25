الإدارة الذاتية تعلن عطلة عيد الأضحى وتستثني لجان وهيئات الزراعة

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، اليوم، تعميميْن، بمناسبة عيد الأضحى المصادف 28 حزيران الجاري، حملا الرقميْن (24) و (25).

جاء في نص التعميم ذو الرقم (24):

"1- تُعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 27/ 6/ 2023 ولغاية يوم السبت الواقع في 1/ 7/ 2023 ضمناً.

2- تستثنى من ذلك الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

3- يُعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

أما التعميم ذو الرقم (25) فنص على ما يلي:

"1- يُستثنى من التعميم رقم /24/ تاريخ 25/ 6/ 2023 هيئات ولجان الزراعة ومراكز استلام محصول القمح وذلك لتسهيل عمل الفلاحين وعدم تعرضهم للانتظار لفترات أطول.

2- تُعطّل هذه الجهات (هيئات الزراعة- لجان الزراعة- مراكز استلام القمح) بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليوم واحد فقط.

3- تُمدد ساعات العمل فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وتصبح نظام ورديات في الجهات (هيئات الزراعة – لجان الزراعة- مراكز استلام القمح).

4- يُعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(س ر)