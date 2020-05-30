الإدارة الذاتية تعلن عن سعر القمح بـ 315 ل.س وتعلن شراءها لمحصول الشعير

عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم اجتماعاً حول أسعار شراء محصولي القمح والشعير.

الاجتماع الطارئ الذي عُقد بناءً على طلب اتحادات الفلاحين، والمؤسسات الاقتصادية التابعة لهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، تم خلاله تعديل سعر شراء القمح، حيث تم تحديد السعر بـ 315 ل.س لكلغ الواحد من القمح، بدلاً من 225ل.س، مع مراعاة درجات الجودة.

إضافة إلى ذلك ناقش المجتمعون مسألة سعر محصول الشعير، وتم إقرار سعر شرائه بـ 150 ل.س لكلغ الواحد، مع مراعاة درجات الجودة.

ويأتي هذا القرار بعد فقدان الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، بالإضافة إلى استغلال التجار للمزارعين فيما يخص محصول الشعير.

(د ج)

ANHA