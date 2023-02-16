الإدارة الذاتية ستواصل ارسال المساعدات للمنكوبين جراء الزلزال

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، بياناً كتابياً نشرته على موقعها الرسمي.

جاء في مستهل البيان: "مع بداية الكارثة الإنسانية التي حلّت بالمنطقة؛ استنفرت الإدارة الذاتية طاقاتها لمساعدة المناطق السورية المنكوبة؛ وعلى إثرها أرسلت قوافل من المساعدات الإنسانية من محروقات ومواد طبية عاجلة إلى المعابر الحدودية سواء مع مناطق النظام أو مع المناطق المحتلة من قبل تركيا، ولكنها واجهت الرفض من قبل الطرفين، وبعد إصرار وجهود مبذولة عبر وسطاء وقنوات تواصل مع الحكومة السورية تم الوصول إلى تفاهم لإرسال الـ 100 ناقلة صهريج من مادة المازوت إلى المناطق المتضررة سواء مناطق الشيخ مقصود والشهباء أو مناطق الحكومة السورية كمساعدة إنسانية عاجلة".

مضيفاً "سنستمر في هذا الدعم لمرات أخرى لتلبية احتياجات الأهالي المُتضررين قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعانيها، حيث كان موقف الإدارة الذاتية واضحاً منذ بداية حدوث الكارثة، وهي أبدت استعدادها لمساعدة المنكوبين السوريين دون تمييز وتسييس، رأينا بأنه فقط هو واجب إنساني وأخلاقي ووطني في نفس الوقت نمد يد العون لأهلنا في مختلف المناطق السورية".

وأكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "نحن في الإدارة الذاتية ستستمر جهودنا وإصرارنا في العمل على الاستجابة العاجلة لتخفيف معاناة الأهالي المتضررين وكما يتطلب من جميع الأطراف التعامل مع هذه الحالة الإنسانية بحيادية ودون تمييز وعرقلة للجهود الإنسانية وعليه القيام بمسؤولياته تجاه الوضع المأساوي".

(س ر)