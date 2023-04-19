الإدارة الذاتية ستتواصل مع جميع الأطراف السورية لحصد نتائج المبادرة

أطلقت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الثلاثاء 18نيسان، مبادرة تحت عنوان "حل الأزمة السورية"، تضمنت 9 بنود.

وحول توقيت المبادرة، أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر السليمان في تصريح لوكالتنا أن الملف السوري شهد تحركات دبلوماسية في الآونة الأخيرة.

ونوه ياسر السليمان لوجود تحركات دبلوماسية بين حكومة دمشق والدول العربية لحل الأزمة السورية، ولإنجاح تلك التحركات شدد على ضرورة إشراك الإدارة الذاتية في تلك اللقاءات. وأوضح: "الإدارة الذاتية تمثل قسماً كبيراً من السوريين، ولا يجوز ولا يصح استبعادها، لذلك طرحت الإدارة الذاتية مبادرة حل الأزمة".

وأكد ياسر السليمان أن المبادرة هي بمثابة دعوة لكل الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار دون استثناء، ورسالة موجهة إلى الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف السوري والدول العربية لإيجاد مخرج للأزمة السورية من "عنق الزجاجة".

وتوقع ياسر السليمان أن تلقى المبادرة صدى إيجابياً لدى الأطراف الفاعلة، وبيّن أن دبلوماسيي الإدارة الذاتية سيتواصلون مع جميع الأطراف لحصد نتائج هذه المبادرة بما يضمن حقوق الشعب السوري.

وأكد ياسر السليمان أنّ المبادرة مطروحة للنقاش مع كل الأطراف في مقدمتهم حكومة دمشق.

(خ)

ANHA