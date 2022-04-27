الإدارة الذاتية لشنكال: الحكومة العراقية هي من تخلق الفوضى في شنكال

تبني الحكومة العراقية منذ منتصف شهر آذار المنصرم، جداراً اسمنتياً على الحدود الفاصلة ما بين شنكال وروج آفا، وتدّعي أنها تحمي أراضيها من خلايا مرتزقة داعش ومنع تسللهم، وللوقوف في وجه عمليات التهريب التي تجري على الحدود.

لكن الإيزيديين أكدوا أنها تهدف إلى حصار شنكال وضرب المكتسبات التي حققوها بفضل مقاومتهم وإدارتهم الذاتية.

وبتاريخ 24 نيسان الجاري، خرج وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في برنامج تلفزيوني، وجه من خلاله الاتهامات لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض النضال التحرري للكرد بخلق حالة عدم الاستقرار في شنكال. وجاءت تصريحات حسين متناقضة تماماً مع تصريحات مسؤولين سابقين في الحكومة العراقية التي ادعت أنه الجدار يهدف لمنع تحرك مرتزقة داعش على الحدود العراقية - السورية.

وفرّ الجيش العراقي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال في 3 آب عام 2014 عندما ارتكب داعش مجازر بحق آلاف الإيزيديين فيما لايزال مصير آلاف الإيزيديات المختطفات لدى داعش مجهولاً.

آزاد حسين، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشنكال، وفي تصريح خاص لوكالتنا، وتعقيباً على تصريحات فؤاد حسين، أشار إلى حجة الحكومة العراقية في بناء الجدار على حدود شنكال لا أساس من الصحة لها، وقال: يدعون إلى الوقوف في وجه عمليات التهريب وتسلل داعش عن طريق شنكال، لكن منذ تحرير شنكال وإلى الآن، المنطقة الوحيدة الخالية من خلايا داعش هي شنكال في كامل الأراضي العراقية.

وأكد "أن بناء الجدار يهدف إلى قطع العلاقة بين روج آفا وشنكال وقطع العلاقة بين الإيزيديين في جزأي كردستان.

آزاد حسين أكد أن الإدارة الذاتية في شنكال وبفضل مقاومة الإيزيديين، رُفع العلم العراقي في شنكال، ولولا ذلك لما رُفع العلم، بعد هجوم داعش الوحشي عام 2014، وتابع "رأينا كيف سلّم الجيش العراقي شنكال لداعش، وكيف فرت منه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكننا دافعنا عن شنكال، ولكن الحكومة العراقية لم تعتبر ذلك دفاعاً عن الأرض العراقية.

وقال "التناقض في التعامل مع شنكال، يكشف الضغط الكبير الذي تتعرض له الحكومة العراقية من قبل تركيا".

وعن الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية العراقي لحزب العمال الكردستاني، طالب آزاد حسين الحكومة العراقية بالاطلاع أكثر على تاريخ الإيزيديين وحملات الإبادة (الفرمانات)، التي تعرضوا لها، ووجه إليها سؤاله "على مدى كل هذه الأعوام وخلال 74 فرماناً هل كان حزب العمال موجوداً، وهل كان فكره موجوداً؟

وأضاف "بالطبع من هرع لنجدة الإيزيديين، ما لا يمكن إنكاره، هم مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذين حاربوا مع الإيزيديين ضد داعش، لكن نحن أيضاً نقول من يخلق الفوضى في شنكال هو الجيش العراقي الذي يريد الدخول بالقوة ومحاربة القوى الإيزيدية.

حسين أكد أن الإيزيديين تعرفوا على حقيقة السياسات التي تسير ضدهم بعد فرمان عام 2014، وأصبحوا على قناعة تامة أن من يحمي وجودهم هي قواتهم الذاتية وعليهم أن يبنوا اقتصادهم الذاتي وأن يعملوا وفق مصلحتهم عبر طرقهم الدبلوماسية الخاصة بهم.

في 18 و19 نيسان الجاري، هاجمت قوات تابعة للجيش العراقي حواجز ونقاطاً لوحدات مقاومة شنكال وأسايش إيزيدخان لفرض سيطرتها عليها، ما دفع بالقوات الإيزيدية إلى الدفاع والمقاومة، ما أجبر الجيش العراقي على التراجع عن خطوته.

جاء ذلك بالتزامن مع الهجوم المشترك الذي يشنه الاحتلال التركي وقوات PDK على مناطق الدفاع المشروع.

وعن هذا قال آزاد حسين "إن الحكومة العراقية تتعرض لضغط كبير من قبل تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا سبب الأزمة في شنكال، لذا على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولية ما يحدث في شنكال، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عنها".

(سـ)

ANHA