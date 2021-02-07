الإدارة الذاتية لشنكال تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قرار الإبادة بحق الإيزيديين

وانسحبت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال صيف 2014، عندما هاجم مرتزقة داعش شنكال في الـ 3 من آب من العام ذاته.

وتسبب قرار الانسحاب بمجازر ارتكبها داعش بحق الآلاف من سكان شنكال الإيزيديين، في حين لا يزال مصير ما يزيد عن 3 آلاف امرأة إيزيدية مخطوفة من قبل داعش مجهولًا.

ورغم تعهد الحزب بمحاسبة المسؤولين، إلا أنه لم يف بتعهداته رغم مرور أكثر من 6 أعوام على مجزرة شنكال.

وأصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال (MXDŞ) بيانًا تخليدًا لذكرى شهداء قرية كوجو، وجاء فيه:

"بصفتنا مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال (MXDŞ)، نتذكر جميع شهداء الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين وخاصة شهداء كوجو في هذه الأيام الصعبة والحزينة، ونتقدم بتعازينا لجميع عوائل شهداء المجتمع الإيزيدي.

وللأسف في هذه الأيام، حيث تم دفن 104 من رفات الشهداء، لا يزال مصير رفات المئات من الشهداء مجهولًا أيضًا.

نحن مجلس MXDŞ نتوجه بالسؤال إلى الذين يُدلون بتصريحات في مراسم دفن الشهداء، أين كانوا في الخامس عشر من آب 2014، وماذا كانوا يفعلون؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مرة أخرى، لماذا لم يتم القبض على أي شخص كان له يد في بيع شنكال، أو يتم تقديمهم إلى العدالة حتى الآن.

للأسف، أولئك الذين تسببوا في هذه المجازر هم الآن في مناصبهم ووظائفهم، ويريدون التغطية على المآسي والمجازر التي حدثت ضد أهالي شنكال والإيزيديين، وكأن شيئًا لم يحدث.

وحاليًّا، يوجد الكثير من الأيدي الخارجية التي تحاول التدخل في شؤون شنكال، وتريد فعل ما لم يفعله داعش، وتغزو أرض الإيزيديين، وتكرار المجازر بحقهم، ولكننا منذ بداية قرار الإبادة حتى اليوم، نقدم الشهداء من أجل حرية وإرادة الإيزيديين، ولن نسمح بأن تذهب دماء هؤلاء الشهداء سدى، سوف نحاسب جميع الذين كانوا سببًا في قرار الإبادة و سنقاوم أي هجوم على الإيزيديين".