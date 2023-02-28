الإدارة الذاتية لشنكال : الهجمات تستهدف إيماننا التاريخي ومعتقداتنا...وتدعو للمشاركة في التظاهرة الحاشدة

ستنظم غدا تظاهرة أمام حاجز " الشهيد إيزدين" التابع لآسايش إيزيدخان في ناحية خانصور في تمام الساعة 14:00 حسب توقيت شنكال، وستستمر التظاهرة إلى الحاجز المشترك بين خانصور وقرية بهرافا، استنكاراً للهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على قضاء شنكال واستهداف قادة المجتمع الإيزيدي

ودعت الإدارة الذاتية لشنكال خلال بيان للمشاركة في التظاهرة.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشنكال: " في 27 شباط / فبراير، استشهد اثنان من قادتنا، سعد علي بدل (بير جكو) وخيري خضر خلف (آكر جفري) في قرية بهرافا في قضاء خانصور، جراء هجوم جوي من قبل الدولة التركية المحتلة. شيّع الآلاف من أهالي شنكال قادتهم الأبطال إلى جبل شنكال بمراسم مهيبة.

هذه الهجمات ضد قادتنا هي استمرار للإبادة، وهي هجمات إبادة جماعية تنفذها الدولة التركية المحتلة وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد المجتمع الايزيدي. هذه الهجمات تستهدف إيماننا التاريخي ومعتقداتنا. هناك اعتداءات على مجتمعنا في شخص قادتنا. من الضروري لكل شخص إيزيدي وأهالي شنكال أن يفكروا في هذه الهجمات وأن يتخذوا قرارا وموقفا وفقا لذلك.

المجتمع الايزيدي وجميع مكونات شنكال نهضوا لواجبهم اليوم وشيعوا شهدائهم بمراسم جدير بالشهداء. أظهر المجتمع الايزيدي مرة أخرى للأصدقاء والأعداء أنه يسير على خطى شهداء إيزيدخان. لقد دفننا قادة وحدات مقاومة شنكال بير جكو وآكر جفري ووعدنا بالانتقام من أجلهم وضمان حرية إيزيدخان. ونعد مرة أخرى بأننا سنرفع مستوى كفاحنا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق أحلام كل الشهداء.

نحن نعلم جيدًا أن المجتمع الايزيدي حزين لاستشهاد القائدين البارزين. لكن الوفاء للشهداء بالدموع. من الضروري أكثر من أي وقت مضى رفع مستوى النضال من أجل شنكال حرة. على هذا الأساس، ندعو كل المجتمع الايزيدي، وجميع مكونات شنكال، أصدقاء الايزيديين إلى الانتفاض.

غداً (الأول من آذار/مارس)، في تمام الساعة 14:00 حسب توقيت شنكال، سنجتمع أمام سيطرة الشهيد إيزدين في خانصور ومن هناك سننطلق إلى السيطرة المشتركة بين خانصور وبهرافا. وندعو كل ابناء شعبنا للمشاركة في هذه التظاهرة لمساندة نضال الشهداء وللمطالبة بمحاسبة العدو".

(سـ)