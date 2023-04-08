الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: نساند أخوتنا في السليمانية

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، جاء فيه: "تستمر تركيا في تدخلاتها السافرة بالمنطقة، ساعية في ضرب استقرارها والتعدّي على أمنها وخلق الفوضى والقلاقل، ولم يعد الدور التركي ومآربه في هذه المرحلة على وجه التحديد خافياً على أحد، فمع اقتراب موعد الانتخابات يسعى أردوغان وزمرته في خلط الأوراق وفعل كل ما يمكن فعله رغبة في الوصول للحكم مرة ثانية، استكمالاً لمخططهم في المنطقة".

وأوضحت الإدارة الذاتية: "إنَّ ما حدث في مطار مدنية السليمانية بإقليم كردستان أمس 7 نيسان، هو إتمام لذات السياسات التي تمارسها الدولة التركية في العراق برمّته والمتمثل في الاعتداء على سيادته وإطلاق يد تركيا في العراق وإقليم كردستان تحت حجج وذرائع واهية".

أدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "الهجوم العدواني على مطار السليمانية"، وأكدت أن: "هذا الاعتداء يعبّر عن رغبة تركيا في استفزاز القوى السياسية من جهة، ورغبة في استثمار ما يمكن استثماره لصالح أردوغان في الانتخابات القادمة".

وأعربت الإدارة مساندتها لأهالي السليمانية: "نقف ونساند أخوتنا في مدينة السليمانية وفي الاتحاد الوطني الكردستاني، ونؤكد أن هذا الاعتداء لا بد من أن يتم مواجهته بمواقف واضحة ومانعة من قبل كل القوى في العراق وفي إقليم كردستان؛ لأنه إجراء استهدافي ليس فقط لمنطقة أو مكان ما عن غيره، إنما سياسة واضحة هدفها ما تمَّ التطرّق إليه من رغبة في تطويق مكاسب إقليم كردستان والتدخل والاعتداء على العراق وسيادته".

(س ر)