الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تؤكد مواصلة حكومة دمشق منع عبور المساعدات

وبحسب الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، فإن "قافلة المساعدات التي أرسلها أهالي السليمانية لمتضرري الزلزال في الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية، لا تزال تنتظر الموافقة من حكومة دمشق في معبر التايهة في يومها الـ 6 على التوالي.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد استلمت منذ 6 أيام، 25 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية مُقدّمة من أهالي السليمانية لمتضرري الزلزال، والتي جُمعت عن طريق الحملات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني هناك؛ تأكيداً على أخوة الشعوب والعيش المشترك.

في استجابة إنسانية، سهّلت الإدارة الذاتية عبور الشاحنات التي أرسلها أهالي السليمانية لأهلنا السوريين المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأوصلتها إلى معبر التايهة، ولا تزال تنتظر الموافقة من الجانب الآخر لإدخالها.

على الرغم من أن الإدارة الذاتية، دعت في العديد من بياناتها إلى عدم تسييس ملف متضرري الزلزال والتعامل معه من الجانب الإنساني فقط لا غير، إلا أن الأطراف الأخرى تستمر في تسييسه وتأخير قبول المساعدات ورفضها حتّى متجاهلة الجانب الإنساني ومتناسية حاجة المتضررين لهذه المساعدات الإنسانية".

وكانت حكومة دمشق، قد استولت على ما نسبته 50% من المساعدات التي أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى المتضررين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء بحلب، والمؤلفة من 100 صهريج من المشتقات النفطية، بتاريخ 15 شباط الفائت، عقب توقفها في المعبر لنفس الأسباب لمدة 9 أيام.

(ل م)