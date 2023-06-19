الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تستذكر الشهيد فرهاد شبلي 

نظّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، مراسم استذكار للشهيد فرهاد شبلي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، في صالة منتزه مشوار في مدينة الرقة.

وحضر المراسم، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية، وشيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة، وذوي الشهيد فرهاد شبلي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي حسين عثمان، كلمة باسم المجلس قال فيها: "أمام حضرة الشهداء تعجز كل الحروف، نستذكر اليوم أحد مؤسسي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه الشهيد فرهاد ديرك الذي زرع الأمل في نفوس كل المكونات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع من عانى الظلم والاضطهاد".

وأوضح: "لقد كان الشهيد فرهاد رائداً في العمل المؤسساتي واستطاع خلال مسيرته أن يثبت للعالم أجمع أن الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب هي الأسس التي سنبني عليها مستقبل سوريا".

وتابع: "نحن هنا اليوم بفضل تضحيات شهدائنا واستبسال قواتنا العسكرية والشهيد فرهاد كان حاضراً في كل الميادين ولم يبخل بأي شيء لتحقيق الأهداف المشروعة لشعوب المنطقة وتطلعاتها".

وشدد: "سائرون على نهج وفكر الشهيد فرهاد مهما حاول المستبدون والطغاة والمستعمرون الجدد إطفاء شمس الحرية والديمقراطية ولن ينالوا إلا الخزي والعار، كلنا الشهيد فرهاد".

وباسم مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، قالت عضوة المجلس فاطمة بحبوح: "بداية نترحم على أرواح شهدائنا الغائبين عن أعيننا والحاضرين في قلوبنا الذين رسموا لنا طريق الحرية بدمائهم وصنعوا لنا ميراثاً لا ينتهي من البطولات والملاحم التي سطروها وجعلوها منارة نهتدي بها".

وتابعت: "تمر علينا اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي والثائر الحرّ عاشق الحرية الشهيد فرهاد شبلي أحد رموز المقاومة الذي وقف في وجه الاحتلال والإرهاب وكان مثالاً في التفاني والتضحية، لقد ناضل وعمل بلا كلل أو ملل لتطوير حياة هادفة وحرة وديمقراطية. إن استشهاده في قصف طائرة تركية مسيّرة في مدينة السليمانية كشف حجم الهمجية التي تمارسها دولة الاحتلال التركي وتماديها الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء".

وخلال المراسم كرّمت الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني والقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة المدنية الديمقراطية، وقدمت دروعاً تكريمية لذوي الشهيد، بالإضافة إلى عرض سينفزيون عن حياة الشهيد فرهاد.

وفي الختام توجه المشاركون إلى قرية الكسرات في ريف الرقة الجنوبي لوضع حجر الأساس لأكاديمية الشهيد فرهاد شبلي التي سيتم تأسيسها في قرية الكسرات في ريف الرقة الجنوبي.

(م خ/خ)

ANHA