الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقدم المساعدات لـ 198عائلة نازحة في الحسكة

وزار وفد من الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، صباح اليوم، أهالي ونازحي حيي "غويران، والزهور"، في مراكز الإيواء المخصصة من قبل الإدارة لاستقبال النازحين، على خلفية ما شهدته مدينة الحسكة، لتفقد أوضاع الأهالي والنازحين.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية هندرين سينو، ومدير مكتب شؤون النازحين شيخموس أحمد، ونائب الرئاسة المشتركة في مجلس مقاطعة الحسكة فاروق طوزو، والرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة خالد جبر، بالإضافة لأعضاء الجنة المكلفة لشؤون نازحي حيي "غويران والزهور" في مدينة الحسكة.

وتجول الوفد بين النازحين، لتفقد أوضاعهم، داخل مراكز الايواء بغية الاستماع لمطالبهم وتأمين احتياجاتهم.

وقدم خلال الزيارة وفد الإدارة الذاتية مساعدات إنسانية للنازحين والمحتاجين من أهالي الحيين، شملت "البسة، واحذية" شتوية، إلى جانب مساعدات غذائية لأكثر من 198عائلة.

وأكد مدير مكتب شؤون النازحين شيخموس أحمد لوكالتنا على هامش الزيارة، على أن الادارة الذاتية ستقوم بتقديم خدمات أخرى إضافية مثل "مواد المحروقات، والاغطية وغيرها"، لحين انتهاء قوات سوريا الديمقراطية وقوات الامن الداخلي من تطهير المنطقة بشكل كامل من دنس مرتزقة داعش وعودة الاهالي الى منازلهم.

وناشد أحمد في نهاية حديثه الامم المتحدة والمنظمات الدولية، دعم الإدارة الذاتية، قائلا "الادارة الذاتية فقط هي من فتحت باب المساعدات وهي التي تقدم يد العون للنازحين، لجانب الخيرين".

(ن م/أم)

ANHA