الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تكرّم أديبة وباحثاً

حضر التكريم، اليوم، الذي نظم في صالة المركز الثقافي في الرقة، لجانب الرئيس المشترك لهيئة الثقافة في الإدارة لشمال وشرق سوريا، مرهف الفهد، شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء اتحاد المثقفين وأعضاء لجنة الثقافة والفن في الرقة وعدد من الشعراء والكتّاب في مدينة الرقة.

بدأ التكريم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا مرهف الفهد، قال فيها "نكرّم الأدب والفن والثقافة والبحث، نكرّم باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كل أدبائنا ومثقفينا وباحثينا بهذا الحفل الرمزي الذي وقع فيه الاختيار على رمزين من رموز الأدب والبحث؛ وهما الأديبة فوزية المرعي، والأستاذ والباحث محمد عزو".

وأشار الفهد "وهنا أتكلم عما شاهدته وليس عن تاريخهم، هذا التكريم وعين الرعاية التي تحرص عليها الإدارة الذاتية للأدباء والرسامين والباحثين، على الرغم من كل صعوبات الحروب، لإيمانها بدورهم ووقوفهم مع مجتمعهم ونهضته وانتشاله من بين دروب الظلام".

واختتم الفهد كلمته "كل المحبة والتقدير لكم وليكن تكريمنا هذا عنوان انطلاق مرحلة جديدة للأدب والثقافة والفن في مدينة الرقة، تعيد لها ألقها الذي اعتادت عليه، فلكم من رئاسة هينة الثقافة لشمال وشرق سوريا كل المحبة والاحترام".

ثم كًرّمت الأديبة والشاعرة فوزية المرعي والباحث في علم الآثار محمد العزو، من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا بتقديم دروع تذكارية لهما.

ومن ثم ألقى الشاعر إبراهيم المطرود قصيدة، أهداها للأديبة والشاعرة فوزية المرعي والباحث محمد العزو.

(م خ/ ل م)

ANHA