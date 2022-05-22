الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدد تسعيرة شراء القمح والشعير

عقدت هيئة الزارعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً لتحديد تسعيرة شراء مادتي القمح والشعير للموسم الحالي بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد وعبد حامد المهباش، وأعضاء من شركة التطوير الزراعي واتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ناقش بعدها المشاركون في الاجتماع أهمية محصول القمح في ظل الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض كمية الحسم من نظام الدرجات أثناء الاستلام من 1.5% إلى 1%.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى كمية التكاليف التي تكبدها المزارع في كل منطقة من شمال وشرق سوريا، لتحديد سعر مناسب يرضي جميع المزارعين ويتناسب مع التكاليف.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استلام كافة محصول القمح من مزارعي شمال وشرق سوريا عبر مراكز الاستلام التي حددتها الإدارة الذاتية في كافة المناطق.

وطرح المشاركون في الاجتماع العديد من المقترحات حول تسعيرة مادة القمح للعام الحالي، وتم تحديد السعر النهائي لشرائه والمتناسب مع كافة المناطق بـ 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد و1600 ليرة لمادة الشعير.

(أ ع/خ)

ANHA