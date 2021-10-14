الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدد سعر شراء محصول الذرة الصفراء لعام 2021

عقدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد اجتماعاً لهيئة الاقتصاد والزراعة وذلك من أجل تحديد سعر شراء محصول الذرة الصفراء، بحضور نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية حسن كوجر، ورؤساء هيئة الاقتصاد والزراعة ،شركة تطوير المجتمع الزراعي، ومنسقية اتحاد الفلاحين.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارود: "قمنا اليوم بعقد اجتماع بخصوص تحديد التسعيرة المناسبة لمادة الذرة الصفراء كونها تحتل المرتبة الثالثة بعد محصولي القمح والقطن في مناطق شمال شرق سوريا" .

وتابع: " هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات من قبل الإدارات الذاتية للهيئات في الاقتصاد من أجل دراسة هذا المحصول من حيث الكمية المزروعة والإنتاج المتوقع والسعر المناسب لهذه المادة".

وأوضح " بعد الانتهاء تم رفع مقترحات ودراستها من قبل هيئة الزراعة لشمال وشرق سوريا وتم التوصل لسعر مناسب لهذا المحصول وهو 1100 ليرة سورية للكيلو الواحد".

وبين الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان البارود بأن محصول الذرة له أهمية اقتصادية كبيرة لشمال شرق سوريا ، وأيضاً "لدينا مجفف لمادة الذرة الصفراء في الرقة، طاقة هذا المجفف 45 طناً في الساعة لذا هذا المحصول هام جداً بالنسبة لمناطق شمال شرق سوريا".

(رع/ل)

ANHA