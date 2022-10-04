الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعطل الدوام في المدارس يوم غد بمناسبة عيد المعلم العالمي

أصدرت الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى كافة الهيئات واللجان التربوية في الإدارات الذاتية والمدنية، ويحمل الرقم (9)، أعلنت فيه تعطيل الدوام بمناسبة عيد المعلم العالمي، وذلك وفقاً لقانون العطل الرسمية الصادر عن المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رقم /3/ لعام /2020/.

وجاء في نص التعميم:

"1- تُعِّطل كافة المدارس الرسمية في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء الواقع في 05/10/2022 بمناسبة عيد المعلم العالمي.

2- يُبلَّغ هذا التعميم من يلزم لتنفيذه".

(س ر)