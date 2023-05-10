الإدارة الذاتية للجامعة العربية: الحوار السوري - السوري هو الحلّ لأزمة البلاد

بعد اجتماعات عديدة بين الدول العربية، أُعيدت سوريا إلى جامعة الدول العربية، خلال اجتماع مجلس الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر، الذي عُقد في 7 أيار الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، أوضح أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لا تعارض إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، إن كان السبب والهدف منه حل الأزمة السورية.

وقال كوجر في تصريح لوكالتنا "تسعى الإدارة الذاتية دائماً إلى حل الأزمة السورية، وأطلقت مبادرة بهذا الخصوص".

ورأى أنه على الجامعة العربية أن تكون الوسيط بين حكومة دمشق والشعب السوري لحل أزمة البلاد، مشدداً على وجوب أن تكون إعادة سوريا إلى الجامعة العربية باباً لحل الأزمة السورية، ووجوب أن يكون الحل داخلياً وليس خارجياً، ويضمن وحدة الأراضي السورية.

الحوار السوري- السوري، هو حجر الأساس لحل الأزمة السورية

وأكد حسن كوجر أن الحوار السوري- السوري، هو حجر الأساس لحل الأزمة السورية، وقال: "يجب أن يتم بناء أرضية جديدة من أجل إعادة النازحين واللاجئين إلى سوريا، وإن لم تكن هناك أرضية سياسية فلن نستطيع القول إن الوضع في سوريا سيستقر".

ونوّه حسن كوجر: "عُقدت اجتماعات عديدة بهدف حل الأزمة السورية، لكنها لم تأتِ بأي نتائج إيجابية، وآخر اجتماع شاركت فيه سوريا وتركيا وروسيا وإيران، كان هدفه الأول هو تصفية الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وخلق صراع داخلي بين شعب المنطقة".

إن لم تُحل الأزمة بالحوار ستُقسّم سوريا

ولفت كوجر الانتباه إلى أن حكومة دمشق وبعد كارثة الزلزال، شعرت بنشوة القدرة على السيطرة على كافة الأراضي السورية، لكنها نسيت أن الوضع السوري اختلف، وليس كما كان قبل 12عاماً، مؤكداً "السوريون عانوا من القتل والدمار والتشريد، وارتُكب بحقهم العديد من المجازر".

ونوّه إلى ضرورة أن تنظر حكومة دمشق إلى الوضع السوري بشكل مختلف وبواقعية وموضوعية، وأن يتم حل الأزمة بشكل سياسي وعبر الحوار السوري – السوري، لأنه عدا ذلك سيؤدي بالبلاد إلى التقسم.

وبيّن، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، موقف الإدارة الذاتية من ما تشهده البلاد وموقفها من حلها، بالقول "موقفنا وطني سوري، ونريد حلاً للأزمة السورية ضمن سوريا، ونريد النقاش مع حكومة دمشق لحل الأزمة السورية بشكل عام، ولدينا برنامج لبناء إدارات ذاتية، ونقول بشكل واضح هدفنا هو حل الأزمة السورية ضمن سوريا وعبر الحوار السوري – السوري بما يخدم مصالح الشعب السوري".

(خ)

ANHA