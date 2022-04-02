الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة: الهجمات التركية استمرار لنهج الإبادة بحق السريان والكرد والعرب

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أمس الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، حول استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي يوم أمس، سيارة على طريق ناحية تربه سبيه، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين أحدهما هو الشاعر الكردي فرهاد مردي.

وجاء في نص البيان:

"في استمرار لحرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال التركي، من خلال استهدافه المستمر لمناطقنا في شمال وشرق سوريا، وضمن سلسلة أعماله الإجرامية، استهدفت مسيّرة للاحتلال التركي قوافل المحتفلين بعيد رأس السنة البابلية ـ عيد الأكيتو ـ سيارة تابعة للدفاع الذاتي، كانت متجهة للمشاركة في احتفاليات شعبنا السرياني والآشوري بعيد الأكيتو. استشهد على إثره أحد أعضاء الدفاع الذاتي” ضرار جمعة” وجرح اثنان آخران، أحدهما هو الشاعر المعروف” فرهاد مردي” على الطريق الدولي في ريف ناحية تربه سبيه بالتزامن مع قصفها لريف عين عيسى.

هذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال التركي هو استمرار لسياساته الهادفة إلى ضرب الأمن والاستقرار وإبادة الشعوب في شمال وشرق سوريا ومحاولاته كسر إرادة مكونات المنطقة بإحياء ثقافاتها وأعيادها المتنوعة، وعدم تحمله ما تشهده مناطقنا من تلاحم وتكاتف، وكذلك استمرار لنهجه الإجرامي الذي ارتكب المجازر والإبادات بحق الشعب الكردي والأرمني والسرياني الآشوري والعربي عبر التاريخ، ومحاولاته طمس وإمحاء هذه القوميات والثقافات المتنوعة.

إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة في الوقت الذي نستنكر وندين هذه الأعمال الإرهابية، نتقدم بالتعازي لعائلة الشهيد ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وندعو المجتمع الدولي والقوى الضامنة، أميركا وروسيا، بالخروج عن الصمت واتخاذ مواقف حاسمة لردع الاحتلال التركي عن ممارسة أعماله الإرهابية.

وندعو أبناء شعبنا بكل مكوناته إلى المزيد من التلاحم والمقاومة في وجه الاحتلال والإرهاب".

(س ر)