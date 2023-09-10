الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة تطّلع على أوضاع الطلبة بعد افتتاح المدارس

فتحت مدارس شمال وشرق سوريا، صباح اليوم، أبوابها أمام الطلبة، لبدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، في هذا السياق زار وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة مدارس نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي – جل آغا – تربه سبيه) للاطلاع على أوضاع الطلبة والمدارس.

وضم الوفد نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة آهين سويد، والرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة مصطفى رمضان فرحان، الإدارية في رياض الأطفال في هيئة التربية والتعليم لإقليم الجزيرة سها بركات.

وخلال الجولة، قام الوفد بتقديم الحلوى لطلاب المدارس الابتدائية. وأكد الرئيس المشترك لهيئة التربية لإقليم الجزيرة مصطفى فرحان، على هامش الزيارة لمراسلنا أن الإدارة ستستمر بالاطلاع على أوضاع الطلبة والمدارس لضمان سير العملية التربوية بشكل سليم حتى نهاية العام الدراسي.

(كروب/آ)

ANHA