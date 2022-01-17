الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة تكشف موازنتها خلال اجتماعها الثالث مع الأهالي في مقاطعة الحسكة

ضمن سلسلة الاجتماعات الجماهيرية التي تعقدها الإدارة الذاتية لبلدات ومدن إقليم الجزيرة، عقد اليوم الاجتماع الثالث في مقاطعة الحسكة، لأهالي ناحيتي "الدرباسية، وزركان"، في الملعب البلدي بناحية الدرباسية.

وحضر الاجتماع وترأسه الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بيريفان عمر، الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل هندريب سينو، الإدارية في هيئة المرأة أفين قافور، الرئيسة المشتركة للجنة التربية زهرة العلي، الرئيس المشترك لهيئة الصحة مصطفى كلش، النائب في هيئة الاقتصاد محمود محمد، الإداري في محروقات إقليم الجزيرة عبد السلام عباس، إضافة إلى المئات من أهالي ناحية الدرباسية وزركان في مقاطعة الحسكة.

وبدأ الاجتماع بشرح نائبة الرئاسة المشتركة لمقاطعة الحسكة زينب مراد، آخر التطورات السياسية التي تشهدها شمال وشرق سوريا، وشرحت أهداف الهجمات التركية على المنطقة، وإغلاق المعابر الحدودية مع شمال وشرق سوريا وفرض الحصار على أهالي المنطقة.

وتخلل الاجتماع قراءة التقرير السنوي لأعمال الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وموازنة العام الفائت، والتي كان 5.638.000 دولار أميركي، وموازنة عام 2022 التي خصصت 17.920.000.

وحسب التقرير فإن خطة عمل الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة خلال عام 2022، ستركز من الناحية الصحية على تأمين كافة احتياجات المخيمات وخاصة مهجري سري كانيه، توفير الخدمات الصحية، مواجهة فيروس كورونا، تفعيل مشفى الشدادي، افتتاح مركز للرنين المغناطيسي في الحسكة، فتح مراكز ومستوصفات، تأمين الأجهزة والمعدات للمشافي، توفير لقاحات فيروس كورنا.

وكما ستركز على تأهيل وترميم وبناء المدارس في النواحي والقرى اللازمة، وافتتاح معاهد وكليات جديدة وفقاً للاختصاصات، تقديم الخدمات الصحية وتأمين احتياجات عوائل وأبناء وزوجات الشهداء، تأسيس مدن صناعية وفق احتياجات الإقليم، زيادة كميات المحروقات وتحسين نوعيتها، صيانة كافة السدود والأقنية، افتتاح مراكز واجب الدفاع الذاتي في كل من تل حميس الدرباسية تربه سبيه وكركي لكي، افتتاح عدد من المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمارات.

تخلل الاجتماع مناقشة ما ورد في التقرير، وجوانب تقصير مؤسسات الإدارة، وضرورة الحد منها وتفاديها خلال خطة عمل الإدارة المقبلة.

وإلى جانب مطالبة الأهالي بجملة من المطالب، ضمت "ضرورة دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، تحسين الطرقات، تزويد مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية بالمستلزمات الطبية اللازمة، فتح مستوصف في ناحية زركان".

هذا ويعد هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه في مقاطعة الحسكة، إذ عقد اجتماعان آخران في مدينة الحسكة وناحية تل تمر.

(أح، أم)

ANHA