الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة تكرّم اللجان التي حمت المحاصيل الزراعية

وتقديراً لجهودهم المبذولة في حماية الموسم الزراعي لعام 2023 ، عقدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة اجتماعاً لجميع لجان الطوارئ وقوات حماية المجتمع في أربع نواحي تابعة لمقاطعة قامشلو وهي ديرك، جل آغا، تل كوجر وكركي لكي.

وعقد الاجتماع الذي حضره الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس ونائبة الرئاسة للمجلس التنفيذي آهين سويد في مركز آرام تيكران الثقافي بمدنية رميلان، وشارك فيه أعضاء من قوات حماية المجتمع وأعضاء مجلس بلدة رميلان والعشرات من أهالي المنطقة، بحسب الخبر الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ألقاها طلعت يونس، أكد من خلالها على أهمية تكاتف المكونات مع القوات القوى العسكرية لحماية أمن المنطقة.

وأضاف: "إن تكاتف أهالي المنطقة وقواتها العسكرية أفشل جميع محاولات زعزعة ثقة الشعب بالإدارة الذاتية عبر إشعال الحرائق في المحاصيل الزراعية وقطع مياه محطة علوك.".

وتابع: "لكن لجاننا كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة التحديات التي واجهتنا، وذلك بعمل مشترك بين المجتمع والإدارة وكافة المؤسسات العسكرية والمدنية".

وشدد يونس، على أن ما قامت به هذه اللجان والمؤسسات يؤكد "بأننا قادرون على صد كافة الهجمات بإرادتنا ووحدتنا، لأننا ننتمي إلى فلسفة الأمة الديمقراطية وقوات حماية المجتمع وكافة قواتنا العسكرية هي ميراثنا في هذه الثورة، لن نتخلى عنها مهما حصل".

وفي ختام الاجتماع كرّمت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة كافة اللجان التي شاركت في حماية المحاصيل الزراعية، وقدمت لهم دروعاً تكريمية وأوسمة شرف.

(سـ)