الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة تدعو إلى المشاركة في احتفالات نوروز وتوقد الشعلة

وبمناسبة حلول يوم نوروز 21 آذار، عقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، مؤتمرًا صحفيًّا في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، كشفت من خلاله عن برنامج احتفالات نوروز 2021، في إقليم الجزيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، طلعت يونس، إن احتفالات نوروز ستقام في 9 مناطق بإقليم الجزيرة وهي "ديرك وكركي لكي وتربه سبيه وقامشلو وعامودا ودرباسية وتل تمر والحسكة والهول".

وستبدأ فعاليات الاحتفالات في المناطق المذكورة، في الساعة الـ 10 صباحًا، وستتضمن إلقاء كلمات باسم الإدارة الذاتية والأحزاب السياسة.

وجاء في البيان إن الاحتفالات ستقام تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، وأكد يونس أن نوروز هذا العام سيكون نوروز دحر الاحتلال وتحرير المناطق المحتلة وحرية القائد أوجلان.

ودعا الأهالي إلى المشاركة في احتفالات نوروز "بروح مقاومة عفرين وعلى جميع جبهات القتال، ندعو شعبنا إلى المشاركة لنجعل من نوروز هذا العام نوروز الحرية".

وبعد الانتهاء من التصريح أوقد المشاركون في المؤتمر الصحفي شعلة نوروز وسط ترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(د أ/سـ)

ANHA