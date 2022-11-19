الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة ستدعم مشاريع الاقتصاد المجتمعي

مع قرب حلول عام 2023، عقدت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ورشات عمل مع كل فئات المجتمع، في مسعى منها إلى ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مع الإدارة الذاتية، وتحديد أولويات مشاريعها للعام المقبل في سبيل تهيئة كل الظروف والسبل لتأمين الحياة الكريمة لشعب المنطقة.

هذه الورشات التي باشرت الإدارة الذاتية عقدها ابتداء من 17 تشرين الأول الفائت، جاءت في سياق الفعاليات التي تنظمها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة؛ لمناقشة سبل تطوير المنطقة عبر المشاركة المجتمعية.

تقييم الأهالي لورشات العمل

وعن أهمية عقد ورشات العمل في هذه الفترة، رأى المواطن أنس ملا عبد الرحمن، أنها خطوة جيدة لتحديد مشاريع العام المقبل، عبر الاستماع إلى آراء الشعب، وتقوية التنسيق بين الإدارة وشعب المنطقة، وقال "يد واحدة لا تصفق، لذلك على الشعب أيضاً دعم الإدارة الذاتية لتجاوز الصعوبات وتحديد أولويات عام 2023 بشكل جيد".

وأكد عبد الرحمن "من الضروري دعم الإنتاج الزراعي، من خلال تقديم كل المستلزمات اللازمة للمزارعين في المنطقة".

أما المواطن أحمد مهدي، فشدد على "ضرورة وضع الحلول لكل المشاكل والمطالب الأساسية لشعب المنطقة، من خلال الاجتماعات وورشات العمل التي تُعقد".

تحديد الميزانية

وتعليقاً على ذلك، بيّن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، أن "الإدارة الذاتية، من خلال نظامها الديمقراطي الذي يستند إلى إرادة الشعب، وقراره بتحديد أولوياته واحتياجاته، تقدم كل ما يلزم بإمكاناتها البسيطة؛ لتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وأن الاجتماعات التي تعقد في الآونة الأخيرة، نظامٌ تعتمد عليه الإدارة منذ بداية تأسيسها من أجل تحديد الأولويات للخطط السنوية".

نوّه يونس إلى أهداف ورشات العمل التي عقدتها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة مع الشعب "هذه الورشات كانت ضمن برامج الإدارة الذاتية لتحديد الأولويات لموازنة 2023، على أن تبدأ مؤسسات الإدارة بتنفيذ هذه الخطط بداية العام"، مضيفاً "من أهداف هذه الورشات أيضاً شرح مدى إمكانية الإدارة والمبادئ التي تعتمد عليها، للشعب والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية".

الاستناد إلى مقترحات الأهالي

وأكد يونس أن "مجمل هذه الاجتماعات والآراء والمقترحات قُيّمت لتكون قاعدة بيانات، تستند إليها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة لتحديد خطط وبرامج عام 2023 عبر هيئاتها ومجالسها".

وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الإدارة الذاتية من الناحية الخدمية، أوضح يونس "الإمكانات الموجودة لدى الإدارة الذاتية في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والأزمة الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار، مقارنة مع الحجم الكبير للاحتياجات الأساسية، قد تكون غير كافية لتلبية كل احتياجات الشعب".

وأضاف "تعرضت مناطقنا لتهميش كامل في ظل النظام البعثي، من حيث البنية التحتية، بالإضافة إلى ظروف الحرب، حيث زادت من عمليات التخريب والتدمير التي لحقت بالمؤسسات الخدمية للإدارة وكافة المرافق".

مبيناً أن كل هذه الظروف الاقتصادية تؤثر على الحالة الخدمية والوضع العام في المنطقة، "لذلك تحاول الإدارة الذاتية بكل إمكاناتها تأمين الاحتياجات الأساسية على مراحل".

أهم مشاريع الإدارة الذاتية لعام 2023

وعن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة مع الشعب، خلال ورشات العمل التي عُقدت في مقاطعتي الحسكة وقامشلو، قال يونس "قاعدة البيانات تركزت على عدة جوانب أساسية، وهي مشكلة المياه التي تشكل أزمة حقيقية في إقليم الجزيرة، سواء في الحسكة بعد قطع الدولة التركية للمياه عنها، وأيضاً في بعض المناطق الأخرى في مقاطعة قامشلو؛ لذلك فإن حل هذه المشكلة يعد من أولويات مشاريعنا لعام 2023، وخُصصت كتلة من الموازنة لحل هذه المشكلة".

وتابع "دعم القطاع الزراعي وتطويره يعد أحد المطالب الأساسية للشعب في توفير الاحتياجات الأساسية للمزارعين؛ لذلك اتخذت الإدارة بعض الخطوات والتدابير في مخططها لعام 2023 لدعم هذا القطاع ببعض المشاريع ودعم الطاقة البديلة، ودعم القطاع الصحي والتربوي حسب الأولويات والإمكانات، وسنتوجه أيضاً إلى دعم المشاريع الصغيرة للاقتصاد المجتمعي العام المقبل".

واختتم الرئيس المشترك للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، حديثه بالتأكيد "أن الإدارة في حالة تطور وتقدم دائمين وفق الإمكانات؛ لمواجهة كل التحديات التي تعترضها وتقديم أفضل الخدمات للشعب".

(سـ)

ANHA