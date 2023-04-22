الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تزور ذوي الشهداء في كوباني وعين عيسى ثاني أيام العيد

قصد اليوم، ثاني أيام عيد الفطر السعيد، العشرات من أعضاء وإداريي مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، ومؤسسات المجتمع المدني في مقاطعة كوباني، منازل ذوي شهداء المقاطعة، لتهنئتهم بالعيد، على شكل مجموعات.

وشارك في الزيارات "الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين، والرئيس المشترك لهيئة التربية، بكر جرادة، والرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية، سوزدار شيخو، والرئيس المشترك لمديرية البيئة عارف بالي، وعضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة، وعضو مكتب العلاقات في الحزب بكر حج عيسى".

هذا وقد انطلقت الزيارات بداية من مدينة كوباني، ومن المقرر أن تشمل ذوي الشهداء في الريف أيضاً.

وفي عين عيسى، زار اليوم، وفد من مجلسي مقاطعة كري سبي وتل أبيض العسكري وأعضاء مؤسسات ولجان وإدارات مقاطعة كري سبي ذوي الشهداء في الناحية، بالتزامن مع زيارات أخرى لذوي الشهداء في النواحي والبلدات (ناحية الهباء، وناحية الجرن، وبلدة الهيشة، ومخيم مهجري كري سبي) التابعة للمقاطعة، لتهنئتهم بعيد الفطر، مؤكدين لهم فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبنائهم العظيمة.

وتأتي هذه الزيارات لتهنئة ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر السعيد، ومشاركتهم الاحتفاء بالعيد.

(كروب/ ل م)

ANHA