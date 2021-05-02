الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تطالب محكمة حقوق الإنسان بالإنصاف مع كل من وقف مع مقاومة كوباني

أصدرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات بيانًا إلى الرأي العام، استنكرت فيه انتهاكات حزب العدالة والتنمية الحاكم في دولة الاحتلال التركي بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان وتركيا على غرار الدعوة المقامة عليهم من قبل حزب العدالة والتنمية.

وشارك في البيان الذي أدلي به اليوم أمام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني عدد من أعضاء المؤسسات المدنية في إقليم الفرات.

وقرأت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة في إقليم الفرات نصرى خليل البيان باللغة العربية، كما قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات فوزية عبدي البيان باللغة الكردية.

وقال البيان: "في بداية عام 2014 تأسست الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا متمثلة بالمقاطعات الثلاث الجزيرة وعفرين وكوباني، حيث تعرضت مقاطعة كوباني منذ تأسيسها لهجمات جبهة النصرة وبعدها داعش التي قامت بحصارها في البداية من كل الجهات وكان أقوى هجوم في 15 أيلول/عام 2014، حيث اتبعوا سياسة الأرض المحروقة وهنا توجهت إدارة كوباني بالنداء الى كل الكردستانيين والعالم أجمع للمساندة والدعم".

وأشار البيان إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي من تركيا قد لبى هذا النداء وأعلن النفير العام ولم يقم بخرق أي قانون وضعه النظام التركي وضمن الأصول ومبادئ حقوق الإنسان من فتح مخيمات لاستقبال المُهجّرين ومداواة الجرحى وخدمات كثيرة داعمة لشعب كوباني.

وأضاف البيان: "وبعد ستة أعوام من مساندة حزب الشعوب الديمقراطي لكوباني تم قبول الدعوى المقامة عليه من قبل حزب العدالة والتنمية بحجة دعمه الإرهاب، لجعلها ستارًا يسعى من خلالها إلى الحد من التعددية وممارسة الديمقراطية في البلاد، حيث جعلها ضمن إطار محكمة سياسية خارجة عن الأصول والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، وتهدف إلى الانتقام لهزيمة التنظيم الإرهابي داعش في كوباني، إذ ثبت كل ذلك من قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الذي طالب بالإفراج الفوري عن البرلماني ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وتعويضه".

ونوّه البيان إلى أن وقفة حزب الشعوب الديمقراطي كانت بمثابة طوق النجاة من مجازر داعش المحققة بالنسبة لشعب كوباني.

ووجه البيان نداءً إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بفرض الالتزام بالقرارات الصادرة من المحكمة الأوربية على النظام التركي، وإنصاف كل من وقف مع كوباني وساندها في أحلك الظروف.

(م ع/ دأ)

ANHA