الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تدين القصف التركي على كوباني وتصفه بالعمل الإرهابي

واستهدفت طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي صباح اليوم الأربعاء؛ موقعين جنوب مدينة كوباني على طريق حلب؛ وأحد أحياء المدينة المكتظ بالسكان.

وأسفر الهجوم عن استشهاد الشخصية الوطنية المواطن "أكرم أوستك" من أهالي ولاية شرنخ في باكور (شمال كردستان) والذي قصد روج آفا تلبية لنداء النفير العام، عام 2014 أثناء هجوم مرتزقة داعش على مدينة كوباني.

وأصدرت الإدارة الذاتية عقب ساعات من الهجوم بياناً كتابياً، نُشر على صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، أشارت فيه إلى أن الاحتلال استهدف معارضاً هارباً من بطش الدولة التركية ونظامها القمعي.

وجاء في نص البيان:

"استهدفت صباح اليوم، 11/5/2022، مسيّرة تابعة للاحتلال التركي موقعين في مركز مدينة كوباني وطريق حلب - كوباني بهجومين متتاليين، استشهد في الاستهداف الأول معارض تركي، وهو أحد المعارضين للدولة التركية، هرب من بطش نظامها القمعي وأتى إلى شمال وشرق سوريا. والاستهداف الثاني اقتصر على أضرار مادية في مركز المدينة.

إنّ مثل هذه الهجمات التي تطال المنطقة وتستهدف المدنيين هدفها ضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.

إننا في المجلس التنفيذي في إقليم الفرات ندين هذه الأعمال الإرهابية، وندعو المجتمع الدولي والدول الضامنة إلى القيام بمسؤولياتهم حيال هذه الهجمات المتكررة على المنطقة".

وقصفت المسيّرات والمدفعية التركية خلال شهر واحد، 12 موقعاً ضمن مدينة كوباني وريفها الجنوبي والغربي؛ حيث استهدفت طائرة مسيّرة 3 مقاتلات لوحدات حماية المرأة في قرية إيدقه في الـ 20 نيسان/ أبريل الماضي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال التركية أحياء مدينة كوباني الآهلة بالسكان عقب ذلك بيومين في 22 من الشهر نفسه، كما قصفت طائرة مسيّرة أخرى نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في 24 من ذات الشهر في قرية زور مغار أقصى شمال غرب مقاطعة كوباني، إلى جانب قصف موقعين اليوم الأربعاء.

(ز س/د)

ANHA