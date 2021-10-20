الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تدين العدوان التركي الذي أدى لاستشهاد مدنيين وإصابة ثلاثة

وأدلي بالبيان من أمام مشفى الشهيدة زوزان في مدينة كوباني بحضور العشرات من أهالي كوباني وممثلين عن الإدارة الذاتية لإقليم الفرات. وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين.

وجاء في نص بيان: "اليوم في حوالي الساعة الثالثة وقع في مدينة كوباني هجوم إرهابي عن طريق طائرة تركية مسيرة, واستهدفت سيارتين لمدنيين ما أسفر عن استشهاد مدنيين وجرحى 4 آخرين, وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل مثل هذه الهجمات الإرهابية من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان: "ندين ونستنكر هذا الهجوم الذي شنته الدولة التركية, والدولة الروسية هي المسؤولة عن الأمن والاستقرار على كافة الحدود بين سوريا وتركيا لأنها هي من تتكفل بحماية هذه المنطقة, ونرى أن روسيا المسؤولة عن هذا الهجوم".

وأكد البيان بأن: "هذه الهجمات لن تستطيع كسر إرادة شعبنا, و يجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه في شمال وشرق سوريا لمنع مثل هذه الهجمات مرة أخرى".

وجاء في ختام البيان: "نعزي ذوي الشهيدين, ونتمنى الشفاء العاجل للمرضى الذين استهدفوا اليوم, ونكرر أن مثل هذه الهجمات لن تستطيع كسر إرادة شعبنا".

وحصلت وكالة أنباء هاوار بحسب مصادرها على أسماء الشهيدين وهم كل من حمزة محمود حمزة وفراس عبدالقادر مزي, وأسماء ثلاثة جرحى هم كل من الرئيس المشترك لهيئة العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات بكر جرادة, ورشاد مسلم, علي لطفي شكري.

ونقل بكر جرادة إلى مشافي مدينة منبج لتلقي العلاج بينما كان وضع الجريحين الآخرين مستقراً.

(ج ع)

ANHA