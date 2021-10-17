الإدارة الذاتية لإقليم عفرين تؤكد ضرورة رفع وتيرة المقاومة ضد التهديدات التركية

وتجمّع العشرات من أعضاء هيئات الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، بالإضافة إلى أعضاء المجالس والاتحادات في ساحة مخيم برخدان التابع لناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: "بروح مقاومة العصر سنحرر عفرين ونطرد الاحتلال التركي"، "لا للصمت الدولي على احتلال تركيا للشمال السوري".

وقرأت الرئيسة المشتركة لهيئة التعليم لإقليم عفرين، بيريفان خليل، البيان باللغة الكردية، أما باللغة العربية فقرأه نائب الرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، إسرافيل مصطفى.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي تتجه فيه الجهود الدبلوماسية العالمية إلى مساعدة الشعب السوري في إيجاد حل سياسي داخلي لأزمته من خلال التوافق بين كل المكونات الذي تصرّ عليه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تبذل الدولة التركية بقيادة أردوغان كافة الجهود لإطالة عمر الأزمة السورية في محاولة منها للتهرب من مشاكلها الداخلية وفشلها الدبلوماسي وتوجيه الرأي العام التركي للخارج، وإشغاله بوهم حماية الأمن القومي التركي من خلال اتهام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بالهجوم على الجيش التركي المحتل لسوريا أو قصف الأراضي التركية في محاولة مكشوفة للنيل من مكتسبات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجهودها الدبلوماسية المبذولة في الفترة الأخيرة لحل الأزمة السورية ونيل الاعتراف الدستوري بكل المكونات السورية".

وأكد البيان أن "ادعاءات دولة الاحتلال التركي بحماية أمنها القومي هي بقصد احتلال المزيد من الأراضي السورية وإطالة أزمتها".

ومضى قائلاً: "إننا في الإدارة الذاتية لعفرين والشهباء نستنكر التهديدات التركية التي تستهدف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإرادة ونضال أهلنا النازحين المقاومين وأهلنا في الشهباء وإرادة الشعب السوري عامةً. وسنستمر في رفع وتيرة النضال والمقاومة ضد التهديدات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها وكافة المخططات الهادفة إلى كسر إرادة الشعوب المطالبة بالحرية والعيش السلمي".

ودعا البيان في ختامه "المجتمع الدولي، وخاصةً روسيا وأمريكا، إلى تحمّل مسؤوليتهم في وضع حد للتهديدات التركية ومحاولاتها احتلال المزيد من الأراضي السورية".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة المهجرين في المخيمات بمقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA