الإدارة الذاتية لعفرين: يستلهم الكرد من نوروز معاني الإصرار والمقاومة

وأصدرت الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين المحتلة بيانًا باركت فيه قدوم نوروز، داعية إلى إيقاد شعلة نوروز والنزول إلى الساحات والالتفاف حولها صفًّا واحدًا ورفع مستوى النضال حتى تحقيق النصر.

وجاء في نص البيان "يستقبل الشعب الكردي عيد النوروز الذي أصبح ميراثًا حضاريًّا يستلهم منه الكرد منذ أكثر من / 2700 / سنة معاني الإصرار على المقاومة والنضال حتى تحقيق النصر على الظلم والظالمين.

إن شعلة نوروز التي استمرت لآلاف السنين مضاءة بفضل تضحيات الكرد والتفافهم حولها وازدادت شعلته توهجًا بمقاومة ونضال كاوا العصر الشهيد مظلوم دوغان ورفاقه.

البيان تابع: "إن كان تنوع معاني نوروز لدى الشعوب الأخرى في المنطقة يتلاقى في 21 آذار فلنعمل منه نقطة ارتكاز وبداية للتحاور والتعايش السلمي بدلًا من الصراع بسبب إنكار بعض القوى الشوفينية في المنطقة أمثال حكومة AKP لبقية شعوب المنطقة وخاصة الكرد مما تسبب بإراقة الكثير من الدماء وهدر الإمكانات.

إننا في الإدارة الذاتية بعفرين نبارك عيد نوروز على الشهداء وأسرهم والقائد عبد الله أوجلان والكرد المدافعين عن قضيتهم

وندعو الكرد إلى إضاءة شعلة نوروز والنزول إلى الساحات والالتفاف حولها صفًّا واحدًا ورفع مستوى النضال حتى تحقيق النصر.

كما نعاهد شعبنا في عفرين والشهباء أن نستمر معًا في النضال والمقاومة حتى تحرير عفرين وبقية مناطق الشهباء".

(ل ش)

ANHA