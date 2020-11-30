الإدارة الذاتية في شنكال: لنتجمع جميعًا أمام مراكز أسايش إيزيدخان

عقد مجلس الإدارة الذاتية في قضاء شنكال، صباح اليوم، اجتماعًا طارئًا، بصدد الأوضاع الأخيرة في قضاء شنكال، والحديث عن الاتفاقية التي وقّعتها الحكومتان العراقية وإقليم جنوب كردستان بحق شنكال دون الرجوع لرأي أهلها.

هذا وتطالب القوات العراقية، من أسايش إيزيديخان تسليم كافة مراكزها ونقاطها لعناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وهذا ما يرفضه الإيزيديين في شنكال، حيث يعتبرونها محاولة لإبادة جديدة بحقهم.

وبعد اجتماع اليوم، أصدرت الإدارة الذاتية لشنكال بيانًا إلى الرأي العام وأهالي شنكال، طالبت فيه الإيزيديين بالتجمع، صباح غد، أمام مراكز أسايش إيزيدخان في ناحية سنوني وبلدة خانصور ومركز مدنية شنكال.

البيان قرئ أمام مركز مجلس الشعب في بلدة خانصور من قبل نائب الرئاسة المشتركة حسو إبراهيم وجاء في نصه:

"لا نقبل أية قرارات تُفرض علينا دون إرادتنا، فنحن من دافعنا وندافع عن الأرض، ونحن من قدّمنا الشهداء، ولم نفاوض العراق، يجب عليهم القدوم إلينا، ومناقشة أمور القضاء معنا.

لقد قدّمنا العديد من المنجزات لشعبنا، واليوم يريدون إفشال إرادتنا وإدارتنا، لذا، نحن أهالي شنكال، مصرّون على مواقفنا وسنقاوم، لن نخطو أية خطوة إلى الوراء، لا نريد الحرب والقتال، ولطالما أردنا أن نحل الأمور بالحوار وليعلم الجميع أن لنا إرادتنا.

وإذا لزم الأمر فكلنا أفراد في أسايش إيزيدخان"..

حسو، وخلال البيان، طالب، باسم مجلس الإدارة الذاتية، الإيزيديين في شنكال بالتجمع، صباح غد، في الساعة 9.00 أمام مراكز أسايش إيزيدخان في مركز مدينة شنكال وخانصور وسنوني وقال " لندعم أبناءنا".

(سـ)

ANHA