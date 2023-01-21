الإدارة الذاتية في شنكال ترحب باعتراف الحكومة الألمانية بالإبادة الجماعية للإيزيديين

أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال "MXDŞ" بياناً كتابياً، اليوم السبت حول اعتراف ألمانيا بالإبادة الجماعية التي وقعت على أبناء المجتمع الإيزيدي صيف 2014.

جاء في مستهل البيان "في البداية، نشكر الحكومة الألمانية وجميع أعضاء البرلمان على دعمهم لقرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين، وهذا القرار مهم للمجتمع الإيزيدي".

وأضاف البيان "الإبادات والمخططات بحق الإيزيديين لم تنتهِ بعد، حيث إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي؛ هو سبب الإبادة، يستغل شعبنا في الخارج لصالحه، ويجنده ويجعله يكن العداء لقضيته، اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 هي مخطط لإبادة الإيزيديين، وأصبحت هذه الاتفاقية كقانون ضدنا".

ودعا البيان "جميع الدول التي تريد الاعتراف بالمجزرة إلى إلغاء اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر".

وشدد "يجب على جميع الدول الاعتراف بهذه المجزرة على أنها؛ إبادة جماعية، ولا ينبغي أن تعترف بها بالأقوال فقط، بل يجب الاعتراف بها من الناحية العملية، كما يجب عدم تجاهل قبول أطفال مرتزقة داعش، لأنه غير مقبول في معتقداتنا، ومن واجب المجلس الروحاني الإيزيدي التركيز على هذه النقطة".

وأكد البيان "أن الاعتراف بالإبادة الجماعية مهم، ولكن الأهم هو مساندة إرادة الشعوب ودعمها، ولقد توصلنا إلى الاعتقاد بأنه إذا لم تصبح شنكال مستقلة ذاتياً، فلن يتم منع تطبيق هذه الاتفاقية".

مشدداً في ختامه "يجب قبول وتلبية هذا المطلب للمجتمع الإيزيدي".

(ل م)