الإدارة الذاتية في شنكال تدعو الإيزيديين للعودة من المخيمات إلى شنكال

وجهت الإدارة الذاتية في شنكال، نداءً إلى الإيزيديين الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم والعيش في المخيمات بسبب هجمات مرتزقة داعش، للعودة إلى موطنهم شنكال.

وقالت الإدارة الذاتية في بيانٍ أصدرته بخصوص الحريق الذي نشب في مخيم شاريا للاجئين الإيزيديين في محافظة دهوك: “حان وقت العودة إلى شنكال”.

وأضاف البيان: “مكان الشنكاليين ليس المخيمات أو أية بلاد أخرى، بل موطنهم وديارهم هي شنكال، وقد حان وقت العودة إلى شنكال والعيش فيها حياة حرة وكريمة”.

وتطرقت الإدارة الذاتية في بيانها إلى الحريق الذي نشب في عدد كبير من الخيم في مخيم شاريا للاجئين الإيزيديين في محافظة دهوك، متمنية الشفاء العاجل للجرحى جراء الحريق، وقالت: “الخيام الأربعمائة التي كان يقيم فيها مواطنونا الإيزيديون قد احترقت بالكامل؛ أصيب ستة من مواطنينا بجروح طفيفة، وبقي أكثر من ألف شخص من 184 عائلة بدون مأوى؛ نُعَبر لهم عن حزننا جراء هذا الحادث ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما نؤكد في الوقت نفسه أننا إلى جانبهم بكل طاقاتنا وإمكانياتنا”.

كما جاء في البيان أن حوالي 12 ألف إيزيدي ممن أُجْبِروا على مغادرة أراضيهم في 2014 عندما هاجم تنظيم داعش شنكال ، يقطنون حالياً في 17 مخيماً للاجئين.

ولفت البيان الانتباه إلى الأوضاع السيئة في المخيم وحالات الانتحار والزيادة الأخيرة في الحرائق والحوادث المماثلة والخسائر في الأرواح. وتابع البيان:

“مما لا شك فيه أن حل هذه المشاكل هو مسؤولية إدارة المناطق التي تقع فيها المخيمات. ويعيش الآلاف من أبناء شعبنا الإيزيدي حالياً في المخيمات الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يقوم بهذه المسؤولية، كما تحاول إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني إبقاء هؤلاء الأشخاص في المخيمات، في الوقت الذي من المفترض أن يمهدوا السبيل لعودتهم إلى موطنهم شنكال”.

وناشدت الإدارة الذاتية في شنكال، الأمم المتحدة لاتخاذ زمام المبادرة، وذكرت بأن شنكال أصبحت حرة الآن، ولا معنى لبقاء الإيزيديين في المخيمات بعد الآن، ولا بد من العمل على تسهيل عودة الإيزيديين الشنكاليين إلى أرضهم وموطنهم، بدلاً من الهجرة إلى دول أخرى”.

المصدر: روج نيوز