الإدارة الذاتية في شنكال تعقد مؤتمرها الخامس

بهدف مناقشة النظام الداخلي وإعادة بناء هيكلية الإدارة الذاتية لشنكال، انطلق قبل ظهر اليوم، فعاليات المؤتمر الخامس للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في ناحية سنوني ممثلون عن مؤسسات ومراكز الإدارة الذاتية، ورجال الدين والقوى والأحزاب السياسية في شنكال، و350 مندوباً و100 ضيف/ة من سهل نينوى والسليمانية وبغداد وأوروبا.

بدأ المؤتمر الذي سيستمر يوماً واحداً، بالترحيب بالضيوف واستذكار شهداء شنكال، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لشنكال، حسو إبراهيم، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

أكد حسو إبراهيم أنه منذ المؤتمر الرابع وحتى المؤتمر الجديد، قُدم كفاح كبير لحماية وتطوير الإدارة الذاتية، وقال: “في المراحل الماضية، تعرض العديد من الشرفاء الذين كان كل واحد منهم كصخور جبال شنكال، لهجوم من قبل العدو، لقد استهدف العدو القيادي والإداري في المجتمع الإيزيدي سعيد حسن، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لشنكال مروان بدل (دجوار فقير)”.

وتابع إبراهيم “بهذه الهجمات أرادوا كسر إرادة المجتمع الإيزيدي، وبعد هذه الهجمات استهدف العدو الرفيق أنور والرفيق آزاد، وفي مجلس شعب سنوني استشهد الرفيق إبراهيم والطفل الإيزيدي صلاح، ومؤخراً انضم قائدنا الشجاع بير جكو وآكر جفري إلى قافلة الشهداء، كما انضم القائد شيرزاد، أحد مؤسسي أسايش إيزيدخان، إلى قافلة الشهداء، ونحن نستذكر كل هؤلاء الرفاق الذين شاركوا في المؤتمر الرابع ونحيي ذكراهم”.

“المقاومة تصدت لاتفاق 9 تشرين الأول/ أكتوبر”

ولفت حسو إبراهيم الانتباه إلى اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر، التي تم توقيعها بالتعاون مع الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الكاظمي، وتابع: “بقرار تحت اسم القانون، أرادوا فرض هذا القرار علينا، وعلى هذا الأساس كان هناك العديد من الهجمات، ووقفت الأمهات والنساء وكبار السن والمجتمع الإيزيدي بأسره والشعب العربي لصد الطريق أمام هذه الاتفاقية”.

“سوف نعزز قيادتنا وننمي الإدارة الذاتية الديمقراطية”

وفي ختام حديثه، ذكر حسو إبراهيم أن نظام الإدارة الذاتية لشنكال تحقق بالكثير من العمل الجاد والنضال، وأنهى كلمته بالقول: “لقد أحيينا الإدارة الذاتية حتى اليوم وبعد اليوم أيضاً سنحييها، ومع انعقاد هذا المؤتمر، نريد تعزيز قيادتنا واتخاذ خطوات جديدة وقوية، ومع رأس السنة الإيزيدية وبداية العام الجديد سوف نتبع إيماننا حتى أنفاسنا الأخيرة، ولن يتوقف أحد منا عن العمل في هذا السبيل”.

برنامج المؤتمر والانتخابات

سيكمل المؤتمر أعماله حسب البرنامج المقرر، حيث سيتم إعادة انتخاب مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال الذي يضم 101 عضو/ة، وسيتم تجديد هيكلية مجالس الشعب، وانتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال وأعضاء المجلس التنفيذي لشنكال.

إعداد العقد الاجتماعي

إحدى النقاط المهمة وأجندات المؤتمر هي الموافقة على إعداد العقد الاجتماعي والنظام الداخلي للإدارة الذاتية وأهدافها وغاياتها، وسبل ووسائل حل المشاكل بين شنكال وبغداد.

سيتم قراءة آراء القائد أوجلان

كما سيتم قراءة رسالة القائد عبد الله أوجلان إلى الإيزيديين ورسائل الضيوف في المؤتمر، وانتخاب أعضاء المجلس المنتخب في القرى والمدن والنواحي، وسينتهي المؤتمر بأداء القسم من قبل أعضاء المجلس الجدد.

(سـ)

ANHA