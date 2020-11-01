الإدارة الذاتية في كوباني: سلطان الدواعش يهدد أمننا وسلامنا

وجاء ذلك في بيان ألقاه مجلس مقاطعة كوباني، بالقرب من ساحة المرأة الحرة وسط المدينة، في الذكرى السنوية السادسة لتضامن شعوب العالم مع كوباني في يوم مقاومتها.

وأشار المجلس في البيان أن "التهديدات التركية لأمن وسلام المقاطعة التي كسرت شوكة داعش نيابة عن العالم، مستمرة"، ودعا المجلس الدول الضامنة (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) الالتزام بتعهداتها ووقف تلك الانتهاكات التركية.

وقرأت البيان الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني ليلى أحمد، بحضور العشرات من أعضاء وإداريي المؤسسات المدنية في المقاطعة، وجاء في نصه:

"يصادف الأول من شهر تشرين الثاني من عام 2020 الذكرى السنوية السادسة لليوم العالمي للتضامن مع مدينة الصمود کوباني ، حيث سطر أبناؤها من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبمساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش ملاحم البطولة وروح الإنسان الحر الذي يدافع عن العالم بوجه أعتى قوى الظلام والارهاب المتمثلة بداعش والمدعومة من تركيا التي مولتهم ولازالت في كل أصقاع الأرض , فلا تزال تدربهم وتمولهم وتزودهم بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، ممتطية بذلك على ظهور المهزومين من الاسلاميين الراديكاليين لتنفيذ رؤية حزب العدالة والتنمية المتمثلة بأخونة العالم في سبيل اعادة أمجاد السلطنة العثمانية.

فلا تكاد تفارق جبهة حتى تشعل أخرى بحجج واهية وأسباب لاوجود لها ، دون أن تصطدم بأي رادع أخلاقي أو ديني أو حتى إنساني . فامتدت أذرعها الإرهابية من سوريا إلى ليبيا إلى أرمينيا وآخرها بنشر الفكر المتطرف بين فئة الشباب الواقع تحت تأثير الفكر الأخواني، وحادثة نيس الفرنسية لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، غير آبهة بما يؤول إليه الاسلام الحقيقي والاسلام المسالم المبني على مكارم الأخلاق واحترام معتقد الآخر والذي ينبذ التطرف والإرهاب ويدعوا إلى السلم والسلام.

نحن من هنا من قلعة المقاومة التي مازالت تحدت تهديد سلطان الدواعش والذي لاينفك يهدد أمننا وسلامنا بشكل يومي، ونتطلع إلى وقوف العالم الحر مع شعبنا، العالم الذي وقف مع كوباني ذات يوم في يوم قيامتها، ندعوه للوقوف معنا صفاً واحداً لحماية أيقونة المقاومة التي كسرت شوكة داعش بمساعدة قوى الخير من التحالف الدولي والتي دحرته حتى آخر معاقله في الباغوز، بسواعد أبناء وبنات قوات سوريا الديمقراطية الذين ساعدوا قوات التحالف في القضاء علی زعيمها البغدادي .

ندعوكم لوأد التطرف من منبعه ووضع حد لمعسكراته وداعميه في تركيا وقطر، كما أننا ندعو الدول الضامنة لوقف إطلاق النار ( روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية ) للالتزام بتعهداتها ووقف الانتهاكات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

أيها العالم الحر من هذه البقعة المروية بدماء الشهداء بذلوا الغالي لحمايتكم من الارهاب ندعوكم للوفاء بإنسانيتكم والوقوف بحزم بوجه هذا الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع".

(ز س/ج)

ANHA