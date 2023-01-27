الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة تجتمع مع مبعوث الخارجية الأمريكية لشمال وشرق سوريا

استقبل المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، اليوم الجمعة، مبعوث الخارجية الأمريكية لشمال وشرق سوريا، نيكولاس جرانجر، والوفد المرافق له في مقر المجلس بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وكان في استقبال الوفد، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس، محمد البراك، ومستشارة الرئاسة المشتركة للمجلس، جيهان خليل.

خلال الزيارة عقد الطرفان اجتماعاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام استمر نحو ساعتين.

بعد الانتهاء من الزيارة، أوضح الرئيس المشترك للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، لوكالتنا أن النقاشات تمحورت حول التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، ومواصلة دعم قوات سوريا الديمقراطية في مواجه مرتزقة داعش.

دعم استقرار المنطقة

حيث بارك وفد مبعوث الخارجية الأمريكية لشمال وشرق سوريا، نيكولاس جرانجر، خلال الزيارة، الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، مشيراً إلى إصرار الإدارة الذاتية في مواجهة جميع التحديات والهجمات.

بينما أكد الوفد على مواصلة دعمهم وتحالفهم مع قوات سوريا الديمقراطية (QSD) في مواجهة "الإرهاب"، وأنهم "سيرسخون كل إمكانياتهم لحماية استقرار المنطقة ومواصلة دعم الإدارة الذاتية وقوات قسد حتى إنهاء خطر داعش في المنطقة"، ومحاولاتهم في حل الأزمة السورية، ومواصلتهم لدعم الاستقرار في المنطقة.

اتخاذ موقف حيال الهجمات التركية

بدورها أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة لوفد المبعوث الخارجية الأمريكية لشمال وشرق سوريا نيكولاس جرانجر، على مواصلة مساعيها في مواجهة "الإرهاب".

وشددت الإدارة الذاتية على ضرورة اتخاذ الخارجية الأمريكية لموقف صارم تجاه خطورة الهجمات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وضرورة اتخاذ موقف ضد الهجمات والاستهدافات اليومية للمسيرات التركية ومحاولاتها لاحتلال المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة دعم الإدارة الذاتية ومؤسساتها أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

من جانبه أكد وفد مبعوث الخارجية الأمريكية لشمال وشرق سوريا نيكولاس جرانجر، على مواصلة مساعيهم من أجل منع أي هجوم ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

(س أ/ك)

ANHA