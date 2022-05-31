الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة تدعو شعوب المنطقة لتصعيد النضال والتكاتف ضد مخاطر العدوان التركي

جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء، تنديداً بتهديدات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مقر المجلس الواقع في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية، بحضور أعضاء وعضوات الهيئات والمكاتب التابعة للمجلس.

جاء في مستهله "تستمر دولة الاحتلال التركي بسياستها العدائية وخلق المزيد من الفوضى في سوريا والمنطقة عامة، من خلال احتلالها لمناطق في شمال سوريا ودعمها للإرهاب والممارسات والانتهاكات المستمرة التي تمارسها في المناطق المحتلة، واستهدافها اليومي لمناطقنا في تل تمر وزركان وعين عيسى وكوباني والشهباء واستهداف المواطنين والمساجد والكنائس والمرافق الخدمية عبر قصفها وطيرانها المسيّر".

البيان أكد أن دولة الاحتلال التركي "صعّدت في الفترة الأخيرة، من تهديداتها بتوسيع رقعة احتلالها تحت حجج واهية، ومشاريعها بإنشاء مستوطنات في مناطقنا المحتلة في عفرين وسري كانيه وكري سبي بهدف تكريس احتلالها وتغيير الهوية التاريخية لمناطقنا وتغيير ديمغرافيتها، حيث أصبحت المناطق المحتلة بعد تهجير أهلها الأصليين معسكرات وبؤراً لإرهابيي داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى والذين باتو يشكلون خطراً على المنطقة والعالم عامة".

أوضح البيان أن السياسات والجرائم المستمرة من قبل الاحتلال التركي ما هي "إلا تقويض لجميع المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول للأزمة السورية ومساعي محاربة الإرهاب من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وخلق الفوضى وضرب الاستقرار الذي يعطي فرصة لإرهابيي داعش في العودة مجدداً وإعادة تنظيمه".

وأضاف "تأتي هذه الممارسات من قبل الاحتلال التركي في خرق لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمنطقة، حيث تمارس كافة وسائل الإبادة بحق شعوب المنطقة في مسعى لتحقيق أطماعها باحتلال المزيد من المناطق في سوريا والعراق وإحياء العثمانية الجديدة".

واستنكر البيان جرائم الاحتلال بقوله: "نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه سياسات الاحتلال والاستيطان والممارسات والانتهاكات الإرهابية اليومية على مناطقنا وشعبنا، نطالب المجتمع الدولي والقوى الضامنة ـ روسيا وأميركا ـ بالقيام بمسؤولياتها حيال هذه الانتهاكات المستمرة ووضع حد لممارساتها".

واختتم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بيانه بالتأكيد على مواصلة المقاومة في وجه هجمات الاحتلال التركي، وأضاف: "في الوقت نفسه، سيستمر أبناء شعبنا بجميع مكوناتهم وإدارتهم الذاتية بالدفاع عن مناطقنا، ولن نسمح بأن يقوم الاحتلال التركي بتنفيذ أطماعه التوسعية وسياسات الاستيطان، وسيكون خيارنا المقاومة والدفاع عن مكتسبات شعبنا وندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد النضال والتكاتف والوحدة في وجه مخاطر العدوان التركي على مناطقنا وإنهاء احتلاله ومساندة ودعم قواته المدافعة عن كرامته".

(ك أ/آ)

ANHA