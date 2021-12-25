الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: شهيدان و7 جرحى نتيجة الاستهداف التركي

واستهدفت طائرةٌ مسيرة للاحتلال التركي اليوم السبت عند الساعة 16:00، منزلاً شرقي مدينة كوباني.

وأسفرَ الهجوم عن استشهاد مدنيين أثنيّن وجرح سبعةً آخرين، نقلوا جميعهم إلى مستشفيات المدينة، بحسب بيان نشره المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات على صفحته الرسمية.

واعتبر المجلس أن "الاستهداف يأتي ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها؛ في ظل الصمت من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار. نحمّل التحالف الدولي وروسيا الاتحادية مسؤولية الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

واستهدفت طائرات مسيرة للاحتلال التركي في 20 و 23 تشرين الأول/أكتوبر مما أسفر عن استشهاد عدة مواطنين بين مدنيين وعسكريين.

(ز س/ج)

ANHA