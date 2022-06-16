الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: هجمات الاحتلال التركي على شنكال استمرار لهجمات داعش

لاقى العدوان الذي شنه الاحتلال التركي ضد ناحية سنوني أمس الأربعاء؛ ردود فعل مناهضة ومنددة بالسياسة الممنهجة لتركيا وحلفائها لإبادة المجتمع الإيزيدي في شنكال وضرب المشروع الديمقراطي.

حيث استشهد الطفل صالح شفان خضر ناسو وجده خضر ناسو في الهجومين الجويين بطائرة مسيّرة على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها بقضاء شنكال، وإصابة 6 آخرين، بينهم صحفي.

وتنديداً بذلك، أدلت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ببيان، أمام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني؛ قرأه الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، محمد حمدان، جاء فيه:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في محاولتها النيل من الحقوق المشروعة للشعب الكردي وضرب مكتسباته، وقد زادت من هجماتها في الفترة الأخيرة على شنكال ومناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، مستغلةً انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

حيث قامت الطائرات المسيّرة التركية يوم أمس، وبتواطؤ من بعض القوى الكردستانية المحلية باستهداف مجلس الشعب في ناحية سنوني، أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وجرح آخرين، وتعتبر هذه الهجمات استمراراً لهجمات داعش على شنكال والإبادة الجماعية بحق أهلها الذين عانوا الويلات من كل الفرمانات التي شرعنت إبادتهم وقتلهم".

أضاف البيان "هدف الدولة التركية هو تمرير مخططاتها الاحتلالية بمحاصرة المشروع الديمقراطي الذي تبنته شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا وشنكال باحتلال وقضم مزيد من المناطق لتوسيع دائرة هيمنتها على شعوب المنطقة واحتلالها وضرب الأمن والاستقرار والسلم بين شعوب الذي يكون من خلال تبنيها للمقاومة ومشروع الأمة الديمقراطية".

شدد البيان "إننا في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على أهلنا في شنكال، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الهجمات التركية ومنع ارتكاب المجازر بحق أهلها، ونؤكد وقوفنا إلى جانب شعب شنكال وإرادته الحرة في تقرير مصيره".

(ز س/د)

ANHA