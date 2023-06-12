الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: الاحتلال يحاول إفراغ المنطقة وإحياء داعش

وجاء ذلك خلال بيان كتابي أصدرته الإدارة الذاتية في إقليم الفرات رداً على قصف طائرة مسيرة لدولة الاحتلال التركية دراجة نارية على أطراف مدينة كوباني ما أسفر عن إصابة ٣ مواطنين بجروح.

وقالت الإدارة في بيانها:

"ما إن بدأ حزب العدالة والتنمية بتثبيت أركان سلطته الجديدة بعد الانتخابات، حتى صعّدت من عدوانها على مناطق شمال وشرق سوريا، في خطوة واضحة بانتهاج سياسة الحرب وخلق الفوضى في المنطقة؛ حيث بدأت آلة الحرب والإرهاب التركية بعمليات القصف البرية والجوية على مناطقنا بشكل عشوائي؛ حيث استهدف القصف مراكز المدن والقرى الآهلة بالسكان، وسقط نتيجة القصف عدد من مواطنينا بين شهيد وجريح.

إنّ دولة الاحتلال التركي تحاول من خلال هذه الممارسات إفراغ مناطقنا من سكانها وإعادة إحياء داعش في ظل بدء الإدارة الذاتية بخطوات لمحاكمة العناصر الإرهابيين المحتجزين لديها.

ندعو المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي كدولتين ضامنتين لاتفاقية وقف إطلاق النار إلى وضع حد للانتهاكات التركية المزعزعة للاستقرار في مناطقنا والتي تخدم إحياء الإرهاب".

(ج م/ك)

ANHA