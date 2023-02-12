الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تطلق حملة جمع تبرعات لمتضرري الزلزال

وأُعلن عن الحملة خلال بيان ألقي أمام مقر المجلس التنفيذي في إقليم الفرات من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، هيلين حاجم، وبحضور الإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية في الإقليم.

وقالت هيلين في البيان الذي أدلته به، اليوم الأحد "نحن في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم للمتضررين في المناطق المتضررة بسوريا وتركيا، والقيام بكل ما يلزم تجاههم".

وأشارت "إلى الآن لا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض، وعلى الرغم من هذا تستمر حكومة دمشق في منع وصول المساعدات لهذه المناطق، ورفع الحصار عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".

ولفتت "وفي المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي وعلى الرغم من المعاناة ووجود الآلاف تحت الأنقاض وحاجتهم الماسة للمساعدة ترفض دولة الاحتلال ومرتزقتها؛ إدخال المساعدات المقدمة لهم من الإدارة ".

ودعت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في ختام بيانها، الأهالي للمساهمة في حملة جمع التبرعات التي من شأنها إنقاذ حياة الآلاف الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة.

وضرب زلزال، 6 شباط الجاري، العديد من المناطق في باكور كردستان وتركيا؛ تضرر بنتيجته العديد من المناطق في سوريا أيضاً، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين في البلدين.

(ن ك/د)

ANHA