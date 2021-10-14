الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تطبق حظر تجول كلي للحدّ من انتشار فيروس كورونا

وبعد تسجيل إصابات وحالات وفاة متزايدة بفيروس كورونا في مناطق إقليم الفرات، أعلنت الإدارة الذاتية في الإقليم حظر تجول كلي لمدة 10 أيام، وذلك عبر تعميم أصدرته اليوم عقب اجتماع لخلية الأزمة.

ويبدأ الحظر يوم السبت 16 تشرين الأول الجاري حتى يوم الاثنين 25 تشرين الأول.

وبموجب التعميم، "تغلق كافة المحلات التجارية والصناعية ومحلات بيع الفواكه والخضار"، وجميع دور العبادة وصالات والأفراح وخيم العزاء تحت طائلة المساءلة القانونية".

كما أشار التعميم إلى أنه "تسييراً للأعمال الزراعية تفتح الحواجز يومياً من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحاً ومن الخامسة حتى السابعة مساءً".

ونص التعميم أيضاً على إغلاق كافة مؤسسات الإدارة الذاتية والجامعات، المدراس، المعاهد، المديريات، المكاتب باستثناء المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار".

(ف)

ANHA