الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تستقبل محصول القمح من المزارعين

فتحت صوامع روفي والجلبية في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات، أبوابها في 22 أيار، أمام المزارعين، وبدأت باستقبال محصول القمح في 23 من أيار.

وقررت هيئة الزراعة والري أن استلام محصول القمح سيكون عن طريق الدكمة في 10 أيام الأولى، وبعد تعبئة صوامع روفي والجلبية، سيتم استلام المحصول بالجوال من كافة المزارعين، سواء الحاصلين على الرخصة الزراعية أم لا.

وحددت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في 10 أيار، سعر شراء محصول القمح من المزارعين بـ 430 دولار للطن الواحد، والشعير بـ 350 دولار.

ويوجد في إقليم الفرات أربع صوامع، وهي (روفي والجلبية وكالطة، وصوامع صرين التي دخلت الخدمة بعد توقفها لأكثر من 9 سنين، نتيجة سيطرة مرتزقة داعش عليها والأضرار المادية التي أُلحقت بها أثناء سيطرة داعش).

وخرجت كافة صوامع تخزين الحبوب في مقاطعة كري سبي عن الخدمة (صوامع مشرفة عين عيسى - قز علي) نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة في تشرين الثاني 2019، والقصف المستمر عليها بكافة أنواع الاسلحة الثقيلة.

وبناءً على ذلك، وجهت مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي المزارعين في أرياف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لتسويق محاصيلهم الزراعية من القمح لهذا العام إلى مراكز تابعة للرقة وكوباني.

(ن ك/د)

ANHA