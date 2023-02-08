الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تستنفر كل إمكانياتها

بعد الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا فجر الإثنين وتأثرت به العديد من المناطق في سوريا، منها مدينة كوباني وريفها، سارعت الإدارة الذاتية لإقليم الفرات إلى اتخاذ تدابير احترازية ونصبت 6 خيم لإيواء الأسر التي تسكن في المباني الطابقية خوفاً من حدوث موجة زلازل جديدة.

وتشكلت لجنة مؤلفة من أعضاء كافة مؤسسات الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها الهلال الأحمر الكردي.

وكان الزلزال قد أسفر عن أضرار مادية في مدينة كوباني التابعة للإقليم وأصيب 3 أشخاص جراء انهيار مبنى فيها.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، قال لوكالتنا: "منذ يومين ونحن في حالة طوارئ بعد موجة الزلازل التي حلت على المنطقة، وقد قمنا بنصب الخيم للأهالي في مدينة كوباني بعد تشكيل لجنة طوارئ ضمن نطاق إقليم الفرات"، مضيفاً أن "كل المؤسسات الموجودة في الإقليم انضمت للجنة بناء على مقتضيات المصلحة العامة".

من جانبه قال الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات وعضو لجنة الطوارئ في كوباني، فواز أحمد، لوكالتنا "نسعى لزيادة عدد الخيم استعداداً لما قد يحدث في الأيام المقبلة، ففي كل حي سنقوم بنصب خيمة، ومدها بمستلزمات النوم بعدما اقتصرت الخيم على تقديم الخدمات البسيطة ووجبات الطعام للوافدين".

وأضاف: "وضعنا كل آلياتنا تحت خدمة الأهالي في حال حصول أي طارئ، فهدفنا الأول والأخير هو الحفاظ على أرواح وسلامة الأهالي في المدينة".

(ن ك/د)

ANHA