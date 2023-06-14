الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تستلم أكثر من 43 ألف طن من القمح

افتتحت صوامع إقليم الفرات أبوابها في 22 أيار المنصرم لاستقبال محصول القمح من المزارعين، في الأيام العشرة الأولى استلام بالدوكمة.

وبلغت كمية القمح المستلمة من المزارعين حتى الآن، من قبل إدارة الصوامع التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات، أكثر من 43 ألف طن، وبعد تعبئة صوامع (جلبية، وروفي، وصرين)، افتتاح مراكز عراء قربها وتم استلام المحصول بأكياس الخيش.

ويوجد في إقليم الفرات أربع صوامع (روفي، وجلبية، وكالطة، وصوامع صرين التي لا يزال قسم منها خارج الخدمة نتيجة التدمير الذي لحق به أثناء احتلال مرتزقة داعش للمنطقة).

وتسبّب الاحتلال التركي بخروج كافة صوامع تخزين الحبوب في مقاطعة كري سبي المحتلة عن الخدمة (صوامع مشيرفة، وعين عيسى، وقز علي) نتيجة القصف المستمر عليها بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، وبناءً على ذلك وجهت الجهات المعنية المزارعين بريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لتسويق محاصيلهم الزراعية من القمح لهذا العام إلى مراكز الاستلام التابعة للرقة وإقليم الفرات.

وحددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر شراء القمح بـ ٤٣ سنت للكيلو، و٣٥ سنت لكل كيلو غرام من محصول الشعير.

(ن ك/د)

ANHA