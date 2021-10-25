الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ترفع الحظر الكلي وتطبق حظراً جزئياً على المنطقة

وجاء في نص التعميم الذي حصلت وكالتنا على نسخة منه: "في وقت الذي نواجه فيه أخطر وباء في التاريخ، نتعرض لأخطر هجمات إرهابية من قبل الدولة التركية الفاشية، التي تقصف بشكل يومي أهلنا المدنيين، وذهبت ضحية تلك الهجمات خمسة شهداء، ونتوجه بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء وضحايا وباء كورونا الذين فقدوا حياتهم".

ويبدأ الحظر الجزئي من الـ26 من تشرين الأول الجاري وينتهي في الـ5 من تشرين الثاني المقبل، ويأتي بعد 10 أيام من فرض الإدارة حظراً كليا لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

ووفق التعميم الصادر يسمح لأصحاب محلات بيع الأغذية والمحلات الصناعية بفتح محلاتهم من الساعة السادسة صباحاً حتى الرابعة مساءَ، على أن يقتصر عمل المطاعم ومحلات الحلويات على الطلبات الخارجية فقط.

ومنع التعميم كافة أشكال التجمعات من (الاجتماعات، المسيرات، المؤتمرات) وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية، كما منعت إقامة الحفلات والشعائر الدينية الجماعية وخيم العزاء وإغلاق كافة صالات الأفراح طيلة فترة الحظر.

وكما سمح التعميم للمزارعين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمواد الطبية بالتنقل عبر كافة حواجز الإقليم، بالإضافة إلى بقاء العيادات الطبية الخاصة والصيدليات البشرية والزراعية والبيطرية مفتوحة طيلة فترة الحظر.

وإضافة لذلك سمح التعميم لحمولات الأغذية والمحروقات ومعتمدي بيع الخبز بحرية التنقل.

وأقر التعميم بإغلاق عمل كافة مؤسسات الإدارة الذاتية عدا المؤسسات الخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار مثل (الأفران، المطاحن، الزراعة، المحروقات، طوارئ البلديات وطوارئ الكهرباء) مع تخفيف عدد العاملين فيها وإتباع التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

(م ع/ج)

ANHA